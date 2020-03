General Pedro Sebastião é novo coordenador da Comissão Intersectorial Contra COVID-19

O Presidente da República, João Lourenço, designou hoje (domingo) o general Pedro Sebastião, ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, para coordenar a Comissão Intersectorial de Gestão das Medidas Contra a Expansão do COVID-19.

Uma nota da Casa Civil do Presidente da República, a que a Angop teve acesso, informa que a medida visa imprimir um melhor nível de organização a toda acção de prevenção e luta contra a expansão do novo Coronavírus COVID- 19.

O documento acrescenta que a decisão surge em função dos constrangimentos verificados no acolhimento dos cidadãos no Centro de Quarentena de Calumbo e da necessidade de se garantir que as pessoas tenham o acolhimento e acomodação adequados perante as circunstâncias excepcionais actuais.

A composição da Comissão mantém-se inalterada, passando a coordenação adjunta para a Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira