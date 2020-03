Girabola2019/20: Petro goleia Maquis e lidera

O Petro de Luanda reassumiu hoje no Luena a liderança do Girabola2019/20, com 54 pontos, ao vencer o Bravos do Maquis, por 3-0, em jogo da 25ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, disputado no estádio Mundunduleno.

Com este triunfo sobre os representantes da província do Moxico, os “petrolíferos” adiantam-se do campeão 1º de Agosto (51), que folga por desclassificação do 1º de Maio de Benguela.

O Bravos do Maquis ocupa a 3ª posição da prova, com 40 pontos.

Noutro encontro deste sábado, o Interclube recebeu e também superou o Recreativo do Libolo, por 2-0, no estádio 22 de Junho, em Luanda. O Sagrada Esperança e o Desportivo da Huila, apenas defrontam-se domingo, na cidade do Dundo.

A ronda, que acontece à porta fechada, no âmbito da prevenção do alastramento do Coronavírus, conclui-se domingo, 22/3, com as seguintes partidas:

FC Cuando Cubango – Académica do Lobito (15h00), Eucalipto.

Recreativo da Caála – Sporting de Cabinda (15h00), Caála.

Santa Rita de Cássia – Wiliete de Benguela (15h00), 4 de Janeiro.

Ferrovia do Huambo – Progresso Sambizanga (15h00), Ferrovia.