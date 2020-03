Governador desmente existência de casos positivos

O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, desmentiu hoje, quinta-feira, informações postas a circular nas redes sociais, que dão conta que a província tem dois casos positivos do Coronavírus (Covid-19).

O também coordenador da Comissão Multissectorial de resposta ao Covid-19, esclareceu que se trata apenas de dois cidadãos sul-africanos, que se encontram em quarentena domiciliar, no âmbito das medidas de prevenção, que visa isolar pessoas que venham de países com casos positivos.



“Nós, neste momento, temos o controlo de 11 cidadãos em quarentena domiciliar, provenientes da África do Sul, Brasil, Ucrânia e Portugal e não se trata de casos suspeitos ou positivos como se está a propagar nas redes sociais”, sublinhou



Apelou a população a se manter calma e a esperar pelos pronunciamentos dos órgãos competentes, sobre a existência ou não de casos positivos.



Por outro lado, Ernesto Muangala orientou o Instituto de Defesa do Consumidor e a Polícia Nacional, a redobrarem a fiscalização nos mercados formais e informais, com vista o combate à especulação de preços dos produtos essenciais básicos e do material de biossegurança.



A província da Lunda Norte conta actualmente com dois centros de quarentena e quatro salas no Hospital David Bernardino para o internamento de pacientes que venham a ser diagnosticados com a pandemia.