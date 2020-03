Governo abre centro de quarentena na comuna do Luvo

Um centro de quarentena para acolher eventuais casos positivos de coronavírus foi aberto no princípio desta semana na comuna fronteiriça do Luvo, 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire.

Com capacidade para albergar 25 pacientes, o centro de quarentena do Luvo foi construído há cerca de cinco anos na sequência do surgimento do primeiro surto de Ébola que assolou a República Democrática do Congo (RDC).

Trata-se do terceiro centro de quaretena criado em Angola. Os dois primeiro estão localizados na Barra do Kwanza e em Calumbo, em Luanda.

De acordo com o supervisor provincial da promoção da Saúde, Andrade Kianzuaku, em declarações hoje, à imprensa, a abertura do centro de quarentena do Luvo resulta das medidas de prevenção gizadas pelas autoridades sanitárias locais para fazer face a eventual propagação desta doença para Angola, numa altura em que a RDC confirmou, nesta terça-feira, o primeiro caso positivo de coronavírus.

A nível do hospital provincial do Zaire, disse, foram também montadas duas tendas com capacidade para seis camas, para atender casos suspeitos desta enfermidade que já ceifou milhares de vidas a nível do mundo.

Quanto ao material de biossegurança, a fonte disse que as autoridades sanitárias locais aguardam pelo reforço de mais equipamentos por parte do Ministério de tutela para serem distribuídos em zonas fronteiriças da província do Zaire com a vizinha RDC.

O responsável considera preocupante o surgimento do primeiro caso positivo de coronavírus na RDC, dado o intenso movimento de cidadãos para ambos os lados da fronteira comum.



Apelou, na ocasião, o reforço das medidas de higiene pessoal como lavar frequentemente as mãos com água e sabão, evitar os apertos de mãos e abraços, partilhar materiais de uso pessoal, entre outras.



Aos profissionais de saúde em serviço, o responsável recomendou o uso permanente dos meios de biossegurança.



Além da RDC, Egipto, Argélia, Camarões, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul, Togo e Tunísia também já registaram casos de coronavírus em África.

A China, centro do coronavírus, tem um registo de 80 mil e 754 afectados e o número de óbitos subiu para três mil e 136.

A nível mundial, a epidemia, que começou na cidade de Wuhan (China), em Dezembro último, já infectou mais de cem mil pessoas e matou mais de três mil, incluindo uma morte em África (Egipto).

A província do Zaire partilha uma fronteira de 330 quilómetros de fronteira terrestre e fluvial com a República Democrática do Congo (RDC).