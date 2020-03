Governo aprova pacote de protecção social para 1.6 milhões de famílias

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, em Luanda, o Programa de Fortalecimento da Protecção Social, no quadro das medidas em curso no país para complementar as acções de prevenção e combate contra o Coronavírus (COVID-19).

O comunicado final da sessão, refere que o documento visa a implementação de um sistema de protecção social temporário e amplo, por via de medidas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A ideia é fortalecer os mecanismos de intervenção do sistema nacional de protecção social através do apoio institucional, metodológico e financeiro.

O documento resultante da reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, refere que com a implementação deste Programa, o Executivo espera beneficiar cerca de um milhão e seiscentas mil (1 600 000) famílias.

Trata-se de famílias que vivem nos municípios mais pobres do país, sublinhando que o benefício será por via de concessão de apoio monetário e da inclusão em actividades geradoras de rendimento.

Na mesma ocasião, a equipa económica do Executivo angolano aprovou um Memorando que contém medidas fiscais transitórias de resposta ao impacto do COVID-19.

A referida medida resulta da nova baixa do preço de petróleo no mercado internacional e visa adequar a estrutura de financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2020 (OGE – 2020) e a trajectória de execução da despesa pública, enquanto não se efectiva a revisão deste instrumento de gestão financeira do Estado.

Igualmente no quadro financeiro, a Comissão Económica aprovou o Relatório de Balanço do Plano de Caixa do Tesouro referente ao mês de Janeiro do ano em curso.

Nesta quinta-feira, a Comissão Económica aprovou, também, o Regulamento de Exploração de Jogos Online.

O diploma tem como objectivo disciplinar a exploração e prática de jogos de apostas online e outras praticadas com recurso a suportes electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.

Com o Regulamento de Exploração de Jogos Online pretende-se, também, legalizar os operadores e jogadores que actualmente agem de modo informal, desprovidos de qualquer protecção jurídico-legal e de condições mínimas que propiciem um funcionamento saudável deste mercado.