Governo descarta desabamento da ponte sobre rio Cuito

O Governo da província do Bié descartou, quarta-feira, no Cuito, o risco de desabamento da ponte sobre o rio Cuito, no litoral-sul ao leste do país.

O receio de alguns populares, sobre eventual desabamento da referida ponte, assenta no desgaste dos pilares de sustentação da infra-estrutura, resultante das correntes de água e agravada com o peso das mercadorias transportadas em viaturas para o interior da província e leste do país.

Em declarações à Angop, o vice-governador provincial para o sector Técnico e Infra-Estruturas, José Fernando Tchatuvela, assegurou que tal como se efectuou há dois anos, as entidades realizaram novamente uma avaliação técnica, no princípio do ano em curso (2020), onde se concluiu que a mesma ponte não corre risco de desabar.

As autoridades já haviam descartado essa possibilidade em 2018, quando os populares manifestaram-se preocupados de tal risco, tendo, naquela ocasião, igualmente o governo minimizado a situação.

O que constitui preocupação, segundo ele, é tão somente os pilares de quatro a cinco metros, que dão o sustentabilidade a ponte, e apresentam algum nível de desgaste, porquanto, a sua degradação deve resultar não só do tempo, mas também da correnteza das águas.

José Fernando Tchatuvela admitiu que um dos outros constrangimentos tem a ver com circulação sobre a mesma ponte, que liga também a Estrada Nacional 250, de viaturas com mercadorias acima de toneladas exigidas, não avançada.

Porém, o Governo já adjudicou, o ano passado, a uma empresa construtora ”Plana Sul” a reparação do troço Cuito-Cunje (sete quilómetros) que, nesta primeira fase, terminou no último trimestre com a reparação de lancis, passeios e valas de drenagem.

Tranquilizou que aquela empresa tem vindo, por outro lado, a avaliar igualmente o estado técnico da ponte de forma regular, visando evitar acidentes graves. A mesma foi construída há várias décadas, na época colonial, e as suas bases nunca foram reestruturadas.