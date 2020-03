Governo moçambicano prevê crescimento médio do PIB de 5,5% nos próximos cinco anos

O Governo moçambicano prevê que a economia do país chegue a 2024 com uma taxa de crescimento médio de 5,5%, contra 2,2% em 2019, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG), consultado hoje pela Lusa.

A proposta do PQG será o principal documento a ser debatido na primeira sessão ordinária da nova Assembleia da República (AR), que tem início no dia 25, quarta-feira.

No documento, o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) estabelece como meta uma taxa média do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,5% entre 2020 e 2024 e uma inflação média anual de 5% nos próximos anos face a 3,5% em 2019.