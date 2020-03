Governo simplifica procedimentos para licenciamento de importação e exportação

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou, hoje, em Luanda, a revisão do Decreto Presidencial nº 75/17, de 7 de Abril, que regulamenta os Procedimentos Administrativos a observar no Licenciamento da Importação, Exportação e Reexportação.

O referido instrumento jurídico visa a simplificação e desburocratização dos procedimentos administrativos que interferem e dificultam o licenciamento das operações do comércio externo, enquanto medida importante para a melhoria do ambiente de negócios, bem como a estabilização dos procedimentos de licenciamento destas, contribuindo para a atracção de empreendedores e investimentos para o país.

No domínio dos transportes, a Comissão Económica aprovou a alteração do diploma legal que regula a actividade de importação, comércio e assistência técnica a equipamentos rodoviários novos e usados, com o objectivo de eliminar a duplicidade de tarefas e tornar mais atractivo o acesso a esta actividade por parte das sociedades comerciais.