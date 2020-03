Governo suspende repatriamento de refugiados da RDC

O processo de repatriamento organizado e voluntário dos refugiados da República Democrática do Congo (RDC), para o país de origem, que teve inicio em Outubro de 2019, está suspenso, devido à propagação do Coronavírus (Covid-19), neste país vizinho.

Dados oficiais indicam que a República Democrática do Congo tem um registo de mais de 30 casos positivos do Covid-19 e um morto.



De acordo com o porta-voz do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na Lunda Norte, Omotola Akindipe, que falava na quarta-feira, à Angop, a suspensão do processo resulta igualmente do encerramento temporário das fronteiras de Nachiri e Tchicolondo, no âmbito das medidas de prevenção da pandemia.



Informou que até Fevereiro do ano em curso, foram repatriados 2.912 refugiados, dos quais 581 homens, 548 mulheres e 1.783 crianças, nas localidades de Tchicapa e Kananga (RDC).



O total de cidadãos da RDC, na altura acolhidos em Angola, na província da Lunda Norte, em particular, atingiu os 35 mil. Destes, 23 mil e 684 foram acolhidos no campo de refugiados do Lóvua.



A migração destes cidadãos derivou da violência generalizada causada por tensões políticas e étnicas na República Democrática do Congo (RDC), em Maio de 2017.