Guiné-Bissau fecha fronteiras e cancela voos provenientes de qualquer país

As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram hoje o encerramento das fronteiras e a interdição à aterragem de voos no aeroporto de Bissau, a partir de quarta-feira, no âmbito das medidas de prevenção para combater a pandemia do novo coronavírus.

As medidas foram anunciadas aos jornalistas por Umaro Sissoco Embaló, autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, depois de ter sido dado como vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições.

“Vamos fechar as nossas fronteiras a partir de amanhã [quarta-feira] e não há voos de nenhum país”, afirmou o general.