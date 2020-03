Heavy C e Gutto em grande no show do Duetos N’Avenida

Os cantores Heavy C e Gutto realizaram um espectáculo muito aplaudido pela plateia, neste sábado, na Casa 70, em Luanda, na inauguração da quarta temporada do show Duetos N’Avenida, que encerra em Junho deste ano.

Os dois artistas consagrados, que por sinal são cantores, compositores e produtores musicais, realizaram um show que levou o público ao delírio com boas recordações de temas que marcaram épocas.

Dentre as várias faixas, de um repertório composto por 25 títulos, destacam-se as canções “Chokolate”, “Ser Negro”, “Debaixo dos Lençois”, “Pra que”, “Quem seria eu”, “Só quero dançar”, “Homem Casado” e “Duas mulheres”, com os artistas a actuaram em dupla ou a solo.

A interactividade entre os artistas e o público foi notória, numa sala completamente cheia, onde Heavy C aproveitou a ocasião para homenagear o músico Kueno Aionda, que faleceu dia 20 de Fevereiro deste ano, ao interpretar a música “Tu vives em mim”.

A cantora Ary foi convidada a subir ao palco para interpretar com Gutto a música “As vezes”, arrancando aplausos do público pela performance apresentada.

O grande homenageado da noite foi Emanuel de Carvalho Nguenohame, conhecido no meio artístico como Big Nelo, que também partilhou o palco com Heavy C na faixa “Te Quero” e depois a solo na música “Karga”.

O projecto Duetos N’Avenida, concebido pela organização Zona Jovem Produções, tem o objectivo de valorizar a arte angolana, levando ao palco da Casa 70, cantores e comediantes.

Essa quarta temporada contará ainda com espectáculos das duplas Miguel Buila e Bambila (11 de Abril), Grupo Kituxi e Yuri da Cunha (25 de Abril), Livongh e Ivan Alekxei (30 de Maio) e Don Caetano e Puto Português (27 de Junho).

A terceira temporada foi encerrada pelos cantores Carlos Burity, Patrícia Faria e Gersy Pegado.

Sobre os Artistas

Nascido em Luanda, a 10 de Novembro de 1972, Augusto Armada, artisticamente conhecido por Gutto, destacou-se no grupo de hip-hop Black Company, composto por cantores lusófonos.

Gutto é o autor dos sucessos “Debaixo dos Lençóis”, “Hey (a Noite É Aqui) ” e “Eu Imaginei”.

Já Carlo Maurício Wambiri Furtado (Heavy C), nasceu na cidade de Benguela em 1980, começou a dedicar-se na música em 1992, ainda na vertente R&B e hip Hhp, mas despontou-se verdadeiramente com o estilo semba, zouk e R&B.

Autor dos sucessos como “Na tua mãe”, “Quando a mulher se cansa”, “Homem casado” e “Casamento só para que”, em 2009 lançou ainda uma obra literária intitulada “Quando a mulher se cansa”.