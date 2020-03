Higuaín deixa quarentena da Juve para ficar com a família na Argentina

O atacante da Juventus, Gonzalo Higuaín, deixou a quarentena da equipa para voltar para sua casa na Argentina, de acordo com vários relatos que apareceram na Itália nesta quinta-feira.

O jogador de 32 anos está em confinamento assim como o resto da equipa do líder da Serie A, depois que seu colega Daniele Rugani testou positivo para coronavírus na semana passada.

‘El Pipita’ teria pedido à Juventus permissão para visitar sua mãe doente e teria testado negativo no exame de Covid-19.

O período recomendado de quarentena é de duas semanas. Quando a conexão aérea com a Argentina foi interrompida, Higuaín organizou um translado de avião particular com sua família, primeiro para a França na quarta-feira e depois para a Espanha, de onde ele voou para a América do Sul, informaram a Sky Sports Italia e a Gazzetta Dello Sport.

O alemão Sami Khedira e o bósnio Miralem Pjanic também deixaram Turim para ficar com suas famílias.

O astro português Cristiano Ronaldo permanece isolado em Portugal, onde foi ver sua mãe, que havia sofrido um derrame.

A Itália superou a China nesta quinta-feira em número de mortos e é agora o país do mundo mais atingido pelo coronavírus, com um total de 3.405 óbitos, segundo uma contagem da AFP a partir de números oficiais.