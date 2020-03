Holandeses investem na cadeia logística angolana

O Executivo angolano está a trabalhar com empresários holandeses na construção da cadeia logística do país, para permitir que a produção nacional possa chegar a um dos maiores importadores de produtos agrícolas no mundo, disse nesta segunda-feira, em Luanda, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

Ao falar num encontro com uma missão empresarial do Reino dos Países Baixos, composta por 25 integrantes, com destaque para empresários e representantes governamentais, o ministro sublinhou que a parceria vai permitir ao Governo atingir as metas relacionadas à promoção da produção nacional e a diversificação da economia.

Neste processo, Ricardo D’Abreu referiu que o Ministério dos Transportes vai assegurar a funcionalidade da cadeia logística, para que a produção possa chegar ao mercado de consumo doméstico e internacional.

Para o efeito, disse estar em curso um conjunto de projecto de infra-estrutura e meios para assegurar que os produtos possam sair em segurança e no tempo certo para os mercados consumidores.

Para o ministro, a Holanda é um parceiro importante para Angola, pode ser um parceiro muito mais importante, por ser um dos países mais relevantes no domínio da cadeia logística.

“O papel do sector dos transportes e logística nesta actividade, que é um dos temas importantes na nossa agenda, é assegurar que a produção doméstica consiga atingir os mercados consumidores doméstico e internacionais”, disse.

Por seu turno, o embaixador do Reino dos Países Baixos, Anne Van Leeuwen, considerou importante a parceria empresarial pelo potencial holandês em relação à importação de frutas.

A missão empresarial servirá para abordar assuntos relacionados com o sector agro logístico, nomeadamente áreas de possível cooperação com o objectivo da exportação de frutas tropicais para o mercado europeu.

Essa iniciativa visa aumentar a produção de fruta, mas também melhorar a qualidade dos frutos tropicais produzidos no corredor do Lobito e outras regiões para a exportação.

A delegação empresarial agenda de trabalho de campo no corredor do Lobito, nomeadamente, Benguela e Huambo, mas também deverá trabalhar, na Quibala (Cuanza Sul), em Caxito, (no Bengo) na Funda (em Luanda).

A antiga Holanda tem um mercado de importação de fruta avaliado em 16 mil milhões de Euros, por ano.

Por exemplo, só a África do Sul exporta fruta para o Reino dos Países Baixos, no equivalente a três mil milhões euros, por ano.