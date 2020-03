Holandeses querem parceria com agricultores do Huambo

Um grupo de empresários holandeses querem fazer parcerias com produtores agrícolas da província do Huambo, tendo em conta o potencial agrícola do planalto central de Angola.

O facto foi manifestado hoje à imprensa pelo embaixador dos países baixos acreditado em Angola, Anne Van Leenwen, no final de uma audiência com a governadora da província do Huambo, Joana Lina, na qual participaram 25 empresários nórdicos, com os quais abordou questões de interesse comum.

O diplomata disse que a comitiva holandesa terá ficado muito satisfeita com as explicações dadas pela governadora Joana Lina sobre a realidade da província, dando conta da existência de um potencial significativo para o desenvolvimento do sector agrário.

De acordo com a explicação, ressaltou Anne Van Leenwen, a realidade desta província assemelha-se com às de várias localidades da Holanda, que são bastantes férteis para agricultura, facto que cativou os empresários, que, por sua vez, deverão estabelecer parceria com os da província angolana do Huambo, para desenvolver oportunidades de negócios.

“Para além disso, é igualmente intenção dos empresários holandeses transmitirem a experiência do país europeu, por ser um dos potenciais produtores agrícola da Europa, com o objectivo de contribuir nos desafios de desenvolvimento do sector da agricultura e, consequentemente, da província, de forma geral”, disse.

Anne Van Leenwen reiterou a intenção da Holanda estabelecer um acordo de cooperação com o Governo de Angola na criação de uma cadeia logística, para a exportação das frutas do país africano para os mercados da Europa.

Ida da província de Benguela pelo comboio do Caminho-de-Ferro local (CFB), a delegação de empresários dos países baixos, visitou a fábrica de adubo orgânico, no município do Longonjo e a fazenda MMM, de cultivo de citrino e maracujá, na comuna da Calenga, município da Caála, tendo em seguida reunido com a classe empresarial local, voltada para o sector de frutícola.

Deslocou-se esta quinta-feira ao município do Bailundo onde visitou o projecto experimental da fazenda MMM.