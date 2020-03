INAC regista mais de quatro mil casos de violência contra a criança

O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, em 2019, quatro mil e 328 casos diversos de violência contra a criança, segundo uma nota do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU).

Dos registos, realce para dois mil e 373 casos de fuga à paternidade, envolvendo crianças dos zero aos 17 anos , sendo mil e 167 do sexo masculino, e mil e 376 feminino, bem como mil e 206 outros casos diversos.

A nota chegada hoje, quarta-feira, à Angop, refere que os casos foram encaminhados aos órgãos da protecção da criança, como a Polícia Nacional (PN), Serviço de Investigação Criminal (SIC), Procurador Geral da República (PGR) e Tribunais.

Entre as províncias com maior índice de registos de fuga à paternidade, segundo a nota, destaque para Luanda (mil e 558 casos), Bié (885) e Lunda Norte (672).

Segundo a nota do MASFAMU, estes dados podem não reflectir o universo de casos, uma vez que nem todas as situações chegam ao conhecimento das instituições.

Como medidas de prevenção e combate aos casos de fuga à paternidade, o MASFAMU e seus parceiros dos diferentes órgãos do Estado, e da sociedade civil, têm levado a cabo acções de sensibilização e moralização, em torno do resgate de valores morais, éticos, cívicos, culturais e patrióticos.

Numa campanha nacional, promovida em 2019, o MASFAMU, envolveu oito mil e 705 famílias para o reforço das competências familiares e 23 mil e 375, jovens para a prevenção de comportamentos de risco.

Para saudar o dia do pai, a assinalar, quinta-feira (19), o MASFAMU e parceria com a Fundação Sagrada Esperança, promove um acto central, sob o lema “Famílias Unidas Por Uma Paternidade Responsável “, no Mediática Zé Du, no município do Cazenga.