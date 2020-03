INAMET prevê chuva moderada em Luanda e no resto da região norte do país

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê, até às 18h00 desta quinta-feira, para a região Norte do país, céu nublado com chuva moderada, podendo ser localmente forte em alguns municípios das províncias de Cabinda, Zaire, Bengo, Luanda, Uíge, Malanje, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Lunda Norte e Lunda Sul.

No Centro teremos céu nublado em toda região e a ocorrência de chuva moderada, sendo forte em alguns municípios das províncias de Benguela, Huambo, Bié e Moxico.

No Sul do país, o céu estará nublado com possibilidade de ocorrência de chuva fraca a moderada acompanhada, por vezes, de trovoada em alguns municípios do Namibe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango.

As temperaturas extremas (mínimas e máximas) previstas para as principais cidades de Angola são:

Luanda 25/34, N’dalatando 21/28, Cuito 14/24, Cabinda 25/31, Malanje 19/28, Luena 20/28, Sumbe 24/30, Dundo 20/31, Lubango 17/23, Caxito 24/35, Saurimo 20/28, Menongue 24/30, Mbanza Congo 24/28, Benguela 24/30, Moçamedes 20/28, Uíge 21/30, Huambo 12/25 e Ondjiva com 19/30 graus centígrados.