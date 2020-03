Juiz Conselheiro do TC apela elevação da consciência jurídica

O Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional (TC), Carlos Teixeira, reiterou nesta terça-feira, na Lunda Norte, o apelo para mais acções que contribuem na elevação da consciência jurídica dos cidadãos, visando a promoção da defesa do Estado de Direito, enquanto guardião das liberdades.

Em declarações à imprensa, no final de um encontro de trabalho com o governador local, Ernesto Muangala, o magistrado referiu que a elevação da consciência jurídica, vai permitir que os cidadãos saibam quando é que os seus direitos estão a ser violados e as instituições competentes para a resolução dos seus problemas.

Para o juiz, é fundamental que se promova também o equilíbrio entre os vários poderes, cuja finalidade é estimular o activismo judicial.

Carlos Teixeira será ainda um dos prelectores no encontro nacional dos estudantes de direito, a realizar-se na Universidade Lueji A’nkonde (quinta-feira (19), na Luanda Norte, sobre o tema: “O enquadramento do papel do Estado angolano, tendo em atenção a função de legislar e julgar”.