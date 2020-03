Kangamba reeleito presidente do Kabuscorp

Com 79 dos 80 votos previstos, o empresário Bento Kangamba foi reeleito nesta segunda-feira ao cargo de presidente de direcção do Kabuscorp Sport Clube do Palanca, para um mandato de quatro anos (2020/2024).

O acto, realizado na sede do clube, em Luanda, contou com apenas uma lista, destacando-se ainda a eleição dos vice-presidentes Raul Mendonça e José Jacinto Manuel, a ex-arbitra Marximinada Bernardo (secretária-geral), Fernando Republicano (presidente do Conselho Fiscal) e Hernani Chova (presidente do Conselho de Disciplina).

O Kabuscorp Sport Clube do Palanca foi fundado há 26 anos (1994), em Luanda.

Estreou-se no Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão “Girabola” em 2008, e cinco anos depois conquistou a competição.

O clube foi afastado da mais alta-roda do futebol nacional na época 2018/2019 por incumprimento a contratos com o antigo jogador brasileiro Rivaldo e com o congolês democrático Tresor Mputu Mabi.

Ambos atletas recorreram à FIFA e por orientação desta a Federação Angolana de Futebol a rebaixou para a segunda divisão.

As eleições nas instituições desportivas surgem em obediência à lei das associações que orienta a sua realização antes do mês de Agosto próximo para os órgãos que não estarão envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, cumprindo um período de quatro anos.

Hoje foi igualmente realizado o pleito no Clube Recreativo do Libolo que terminou com a eleição de Luís Carneiro como presidente de direcção para o próximo quadrienio, em substituição de Leonel Casimiro.

Com uma década (10 anos) de existência, a formação do Cuanza Sul conquistou o Girabola em quatro oacasiões.