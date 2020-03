Karina Barbosa estreia no teatro com “Elas não precisam de homens”

A exibição da peça ?Elas não precisam de homens?, marcada para o dia 8 deste mês, no palco do Centro de Conferências de Belas, em Luanda, marcará a estreia no mundo do teatro da antiga modelo angolana Karina Barbosa.

Com um elenco em que pontifica a ex-miss Angola, Lesliana Pereira, Edusa Chindecasse, Henesse Cacona e a cantora Neide Van-Dúnem, a peça é uma comédia mas com um texto profundo que aborda questões muito actuais e pertinentes para mulheres, homens, relacionamentos… e também para onde e como está a caminhar a sociedade.

A peça gira em torno do reencontro de seis amigas que estudaram juntas e que se revêm nove anos depois na despedida de solteira de uma delas, partilhando entre si vivências, revelações e descobertas.

Trata-se de diálogo que marcará a trajectória de cada uma delas e abrirá espaço para interessantes conversas e reflexões sobre os desejos, necessidades e sentimentos das mulheres.

A também apresentadora televisiva avançou, em declarações à ANGOP, tratar-se de um novo passo na sua vida profissional, um desafio que espera enfrentar com brio e responsabilidade.

Nesta peça encarna o personagem de Dra Olga, uma advogada de sucesso, mulher sofisticada, focada, elegante, independente e decidida.

“Já tinha feito novelas e mini-séries, mas esta será a minha estreia em teatro. Quando recebi o convite fiquei surpresa e embora tivesse gostado do conceito da peça, não me via a fazer teatro nesta altura. Já tenho inúmeros projetos e compromissos profissionais em simultâneo que transformam a minha agenda numa loucura… e em Março a STEP tem também a grande produção do Moda Luanda que é um evento enorme e emblemático que vai fazer a sua 23ª edição”, reforçou.

A CEO da Step Models adianta que aceitou abraçar o projecto por contar no elenco com Lesliana Pereira, Eduza Chindecasse, uma óptima óptima actriz no seu ponto de vista, e Neide Van-Dúnem.

“Aceitei, até porque sou uma mulher que adora desafios e a auto-superação! Tem sido muito intenso, trabalhoso mas também muito interessante e divertido ensaiar e trabalhar diariamente na peça”, disse.

Produzida pela Mentes Fabulosas, a peça resulta de uma ideia original da actriz Vanda Pedro, encenação de Flávio Ferrão, assistência de direcção de Joel Mulemba e texto de Andreza Amaro.