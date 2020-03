Liverpool, atual campeão, perde para Atlético de Madrid e é eliminado da Champions

Graças às defesas de Jan Oblak e aos dois golos de Marcos Llorente na prorrogação (97 e 105 +1), o Atlético de Madrid se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, eliminando o Liverpool, atual campeão europeu.

A equipa inglesa havia empatado o duelo (após a derrota de 1 a 0 no estádio Metropolitano) com um golo do holandês Georginio Wijnaldum antes do intervalo (44) e teve a classificação nas mãos com o golo do atacante brasileiro Roberto Firmino no início do tempo extra (94).

Mas Llorente silenciou o estádio de Anfield que teve a presença do público apesar da epidemia devido ao novo coronavírus. Álvaro Morata garantiu a classificação nos acréscimos (120 + 1).

– Liverpool no ataque –

O jogo foi uma sucessão de ataques do Liverpool, que chutou 35 vezes na direção do baliza de Oblak, que com suas defesas foi um dos grandes heróis do Atlético, conseguindo levar a partida para a prolongamento.

O lateral-esquerdo Andrew Robertson havia alertado antes da partida que era preciso manter a cabeça fria diante das duas linhas defensivas espanholas.

Já o técnico Jürgen Klopp afirmou que seus jogadores teriam que tentar uma movimentação imprevisível e isso foi bem executado na abertura do placar.

O Atlético fez um bom trabalho ao fazer uma marcação intensa no lado direito do ataque, principalmente em cima da dupla Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah.

Mas a equipa espanhola foi surpreendido pela ótima chegada de Alex Oxlade-Chamberlain vindo pelas costas de Renan Lodi.

O médio encontrou Georginio Wijnaldum sozinho na área, que desviou para o fundo das redes, superando o goleiro Jan Oblak (44).