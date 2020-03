Luanda Leaks: Jornal holandês vence contra consultores de Isabel dos Santos

Um tribunal holandês negou um processo civil movido por uma empresa fiduciária contra jornalistas que reportaram sobre a ligação da empresária angolana Isabel dos Santos e essa mesma empresa com base nos dados revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que ficou conhecido como Luanda Leaks.

O tribunal civil de Amesterdão rejeitou as alegações da United International Management de que o jornal holandês, Het Financieele Dagblad, caracterizou incorretamente o relacionamento da empresa com Isabel dos Santos e seu marido, Sindika Dokolo.

A United International Management alegou que “Het Financieele Dagblad” sugeriu erroneamente que a empresa fiduciária havia cortado laços com empresas ligadas à Isabel Santos sob pressão dos reguladores holandeses. A United International Management também alegou que o jornal não deu tempo suficiente para responder a perguntas.

O juiz da causa, Mirjam van Walraven, rejeitou todas as alegações da United International Management.

A juíza van Walraven constatou que o jornal holandês baseou-se de maneira precisa e adequada nos documentos do Luanda Leaks. Ela também rejeitou a alegação de que o jornal, que deu à United International Management um mês para responder, havia sido injusto.

O Luanda Leaks, coordenado pelo ICIJ, revelou como Isabel dos Santos e seu marido com ajuda de especialistas, incluindo a United International Management, movimentaram centenas de milhões de dólares em dinheiro público angolano, muitos deles para paraísos fiscais. As revelações do Luanda Leaks são baseadas em registos obtidos pela Plataforma para Proteger Denunciantes em África e compartilhados com o ICIJ.

De 2013 a 2016, a United International Management prestou serviços a um conjunto de empresas de Isabel dos Santos e Sindica Dokolo.

Entre elas está uma empresa usada por Isabel dos Santos para adquirir uma participação na empresa portuguesa de energia Galp, num acordo preferencial com o estado angolano. A participação foi adquirida por 99 milhões de dólares, segundo documentos do Luanda Leaks, Isabel dos Santos apenas pagou 15 milhões de dólares tendo a petrolífera estatal, Sonangol, arcado com a maior parte deste valor, 84 milhões de dólares. A participação agora vale cerca de 800 milhões de dólares.