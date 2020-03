Mais 97 mortes no Irão elevam balaço para 611 vítimas mortais no país

A televisão estatal do Irão noticiou hoje que o surto do novo coronavírus matou mais 97 pessoas, elevando o balanço de mortes para 611, em 12.729 casos confirmados.

O Irão é o país do Médio Oriente que regista os piores índices do surto, com vários dirigentes a terem sido também infetados pelo vírus.

A Arábia Saudita anunciou já que poderá interditar todos os voos internacionais para o reino, por duas semanas, no mais recente esforço para conter a propagação do novo vírus.

Os países do Golfo têm lutado para conter a pandemia, que se espalhou por mais de 135 países e territórios e infetou mais de 140.000 pessoas, com especial preocupação no vizinho Irão.

Para a maioria das pessoas, o novo coronavírus causa apenas sintomas moderados ou ligeiros, como febre e tosse.

Para outras, especialmente adultos com mais idade e pessoas com problemas de saúde, pode causar doença mais grave, incluindo pneumonia.

A grande maioria das pessoas recupera do novo vírus numa questão de semanas, mas o surto causou mais de 5.500 mortes no mundo.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China.

Portugal tem 112 casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde declarou que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o de Itália, que anunciou mais 250 mortes na sexta-feira, um recorde em 24 horas, e que regista 1.266 vítimas fatais.