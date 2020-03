Mais de 4.000 infetados na Coreia do Sul, 476 novos casos em 24 horas

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram hoje 476 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, elevando para 4.212 o total de pessoas infetadas no país, onde já morreram 22 pessoas.

O último balanço das autoridades sul-coreanas apontava para 17 mortos na Coreia do Sul.

Quase 90% dos novos casos foram registados em Daegu, no centro da Coreia do Sul e na província vizinha de Gyeongsang do Norte, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas.

O número de casos disparou nos últimos dias na Coreia do Sul devido, em especial, a uma intensa campanha de triagem, depois de o país declarar o nível máximo de alerta face ao rápido aumento de casos detetados.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infetou mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram quase três mil.

O número de mortos na China continental devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje em 42, elevando o total para 2.912, com o país a registar 202 novos casos de infeção, fixando o total em 80.026.

Segundo os dados atualizados pela Comissão Nacional de Saúde da China, até à meia-noite de hoje (16:00 de quarta-feira em Lisboa), todos os 42 mortos foram registados na província de Hubei, epicentro da epidemia.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que mais 2.837 pessoas receberam alta, após terem superado a doença, nas últimas 24 horas.

No total, 44.462 pessoas já receberam alta na China após superarem a doença.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Em Portugal, e até às 19:00 de domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 85 casos suspeitos de infeção, 12 dos quais ainda estavam em estudo.

Os restantes 73 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em “moderado a elevado”.