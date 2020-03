Mais de 60 cidadãos nacionais retidos na Zâmbia e RDCongo

Sessenta e um cidadãos nacionais residentes na província do Moxico estão retidos desde sexta-feira última (27), nas vizinhas repúblicas da Zâmbia e do Congo Democrático (RDC), devido à restrição da circulação da população em cumprimento das medidas do Estado de Emergência decretado no país.

Segundo o governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, que falava esta terça-feira no encontro com os cônsules congolês e zambiano, 50 encontram-se na fronteira entre o município angolano dos Bundas com Malundo (Zâmbia) e 15 na região do Kolwezi (RD Congo).

O encontro com os Cônsules da Zâmbia e da RDCongo acreditados no Moxico (Angola), Evaristo Namuasiya e Didier Kyamanyangala, respectivamente, foi realizado no âmbito da prevenção do coronavirús (COVID-19).

Esclareceu que os referidos cidadãos se deslocaram para aqueles países vizinhos, a fim de realizarem consultas médicas, negócios e visitas familiares.

Gonçalves Muandumba disse que os cidadãos nacionais desfrutam de boa saúde e estão sob controlo dos consulados de Angola acreditados naqueles países.

A província do Moxico partilha 747 quilómetros de fronteira terrestre e fluvial com a Zâmbia e 330 km com RDCongo.