Manuel Rui apresenta romance “Kalunga”

O escritor angolano Manuel Rui apresentou na terça-feira, em Lisboa, o romance “Kalunga”.

Editada pela Editora das Letras, a obra faz uma incursão histórica pelo triângulo do Atlântico Sul: África, Brasil e Portugal.

Manuel Rui resgata a humanidade dos seres humanos, para além das suas condições nas relações estruturais, no caso concreto a contradição entre colonizadores e colonizados.

Luís Gaivão, que fez a apresentação da obra, referiu que “Kalunga” insere-se no percurso bibliográfico de Manuel Rui. “Trata-se de uma obra com maior relevância pós colonial, que melhor assume um definitivo carácter descolonial”, referiu.

De acordo com o apresentador da obra, Manuel Rui pinta de cores bem vivas o quadro e património cultural africano que os ancestrais construíram, então atacado pela cobiça dos traficantes em busca de ouro, prata e escravos.

Por sua vez o adido cultural da Embaixada de Angola em Portugal, Luandino Carvalho, que enalteceu a obra “Kalunga” pela forma com que o escritor relata o romance, desafiou os cineastas angolanos e brasileiros a retratarem a envolvente temática histórica em filme.

Sobre o autor

Manuel Rui Alves Monteiro nasceu no Huambo, planalto central, em 1941. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, Portugal, onde desenvolveu advocacia e foi membro fundador do Centro de Estudos Jurídicos.

Figura incontornável das artes angolanas, ao longo da sua vida de escrita, Manuel Rui manteve sempre uma estreita colaboração com diversos jornais e revistas de renome, desde os tempos de Coimbra, no triângulo da Língua Portuguesa entre Angola (Jornal de Angola, Diário de Luanda, entre outros.), Portugal (Público, Jornal de Letras) e Brasil (Terceiro Mundo).

Foi co-fundador das edições Mar Além, onde foi editada a Revista de Cultura e Literatura dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e fundador e subscritor da proclamação da União dos Escritores Angolanos (UEA), bem como da União dos Artistas e Compositores Angolanos (UNAC) e da Sociedade de Autores Angolanos.

Manuel Rui, ensaísta, cronista, dramaturgo, poeta, é igualmente o autor do Hino Nacional de Angola e de canções com parceiros como Rui Mingas, André Mingas, Paulo de Carvalho e Carlos do Carmo (Portugal), Martinho da Vila e Cláudio Jorge (Brasil).

A sua vertente literária inclui uma vasta obra de textos de poesia e de ficção publicados desde 1967 até à presente data. É o autor do primeiro livro de poesia e do primeiro livro de ficção publicado em Angola após a independência.

Galardoado com inúmeros prémios, recebeu o Prémio Caminho das Estrelas 1980, pela emblemática obra “Quem Me Dera Ser Onda”, já adaptada para televisão e teatro em Moçambique, Portugal e Angola.

Em 2003, renunciou ao Prémio Nacional de Cultura na área da Literatura pelo conjunto da sua obra.

Os seus textos encontram-se traduzidos para Umbundo, Espanhol, Francês, Hebraico e Mandarim.