Médicos marroquinos em Angola

Um grupo de médicos marroquinos estão a prestar serviço desde domingo, 1, no Hospital Geral de Luanda.

Organizada pela Fundação Saham, a equipa, que está no país no âmbito da parceria com o Gabinete da Primeira-Dama, inclui 22 profissionais de várias especialidades cirúrgicas, nomeadamente Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Ginecologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Urologia.

A equipa, que fica em Angola até ao dia 7 deste mês, realiza junto com 28 especialistas angolanos intervenções cirúrgicas a cerca de 500 doentes no Hospital Geral de Luanda.

Com a presença da caravana em Angola espera-se diminuir as listas de espera dos diferentes hospitais das intervenções de grande complexidade e permitir que alguns doentes, com critério de junta médica para o exterior e que aguardavam a evacuação, sejam operados no país durante estes dias.

A seleção dos pacientes foi feita previamente por especialistas nacionais das diferentes Unidades Hospitalares da província de Luanda.

A vinda desta equipa conta igualmente com o apoio da embaixada de Marrocos em Angola.

A Fundação SAHAM tem como objectivo atender as populações mais vulneráveis. Através da sua plataforma “Agir pela Saúde”, realiza caravanas cirúrgicas regularmente no Reino do Marrocos, Senegal e Gabão.