Ministro alemão se mata por causa dos efeitos do coronavírus na economia

O ministro das Finanças do Estado alemão de Hesse, Thomas Schaefer, cometeu suicídio aparentemente depois de ficar “profundamente preocupado” sobre como lidar com as conseqüências econômicas do coronavírus, informou Aljazeera citando fontes oficias.



Schaefer, 54, foi encontrado morto perto de uma ferrovia no sábado. A promotoria de Wiesbaden disse acreditar que ele morreu por suicídio.



“Estamos chocados, incrédulos e, acima de tudo, imensamente tristes”, afirmou em comunicado, Volker Bouffier, primeiro-ministro do estado de Hesse.

A polícia e os promotores disseram que fatores, incluindo o interrogatório de testemunhas e suas próprias observações no local, os levaram a concluir que Schaefer se matou.

O Estado de Hesse abriga a capital financeira da Alemanha, Frankfurt, onde grandes bancos como o Deutsche Bank e o Commerzbank têm sua sede. O Banco Central Europeu também está localizado em Frankfurt.

Bouffier, visivelmente abalado, lembrou que Schaefer, chefe de finanças de Hesse há 10 anos, trabalhava “dia e noite” para ajudar empresas e trabalhadores a lidar com o impacto econômico da pandemia.

“Hoje temos que assumir que ele estava profundamente preocupado”, disse Bouffier, um aliado próximo da chanceler Angela Merkel.

“É precisamente neste período difícil que precisaríamos de alguém como ele”, acrescentou.

Popular e respeitado, Schaefer havia sido apontado como um possível sucessor de Bouffier.

Como Bouffier, Schaefer pertencia ao partido CDU de centro-direita de Merkel.

Ele deixa para trás uma esposa e dois filhos.