Moniz de Almeida faz digressão pela Europa

O músico angolano Moniz de Almeida encontra-se em Lisboa, Portugal, onde prevê realizar, este mês, dois espectáculos, no quadro de uma tournée que efectua pela Europa.

Esta é a primeira digressão internacional do artista desde a morte, há sete anos, do seu irmão e parceiro Beto de Almeida.

Nesta nova etapa da carreira, Moniz de Almeida faz-se acompanhar pela banda S&R, com a qual prevê actuar também em Espanha e França.

De acordo com Hugo Macedo, líder da banda S&R, a digressão pela Europa visa “eternizar” os Irmãos Almeida e relançar a carreira internacional de Moniz.

“O objectivo da tournée é reactivar o projecto Irmãos Almeida e fazer com que as pessoas voltem a consumir os seus sucessos”, informou o produtor à Angop, via internet a partir de Portugal.

De acordo com Hugo Macedo, já têm confirmadas duas actuações em Portugal (sem precisar datas nem locais), adiantando que “o agente está a tratar disso”.

A digressão de Moniz de Almeida já com a banda teve início em Angola, em Junho de 2019, tendo actuado em várias províncias do país. Um dos pontos altos do seu regresso, agora sem o Beto, foi o projecto “Show do Mês” de 2019.

Moniz de Almeida esteve afastado dos grandes palcos por cerca de seis anos. O artista chegou a ponderar o fim da sua carreira musical, que só não aconteceu “graças” ao encorajamento de vários amigos, como Hugo Macedo e Kelly Silva.

Moniz de Almeida, que começou a carreira como trovador na província do Cuando Cubango, conheceu os caminhos do sucesso com o “single” “Tio Zé”.

Depois deste trabalho, Beto de Almeida (então Beto Viola) surge no mercado e, à semelhança do irmão, “estourou” nas rádios com a canção “Paciência–Vou Comer Então Aonde”.

Em 1989, os dois entram juntos para o estúdio e gravam temas como “Eu Espero”, “Paciência–Vou Comer Então Aonde” e “Sozinho”, que serviram de base para os dois primeiros discos a solo dos irmãos.

Na época, Beto gravou o CD “Cara de Pau” e Moniz de Almeida “Tio Zé”.

Mais tarde oficializaram a dupla, tendo surgido o primeiro álbum, “Kimbanda”, em 1995.

Gravaram depois “Pico”, em 1998, e “Almeisy”, em 2001, bem como o “The Best Irmãos Almeida”, em 2010.

A dupla participou, também, de vários discos colectivos, como o Projecto “Pomba Branca”, já que pertencem ao movimento de artistas que muitas vezes foi chamado a actuar em pontos avançados de combate, durante o conflito armado.

Irmãos Almeida, uma das duplas de maior referência da música angolana no período pós-independência, atingiram as paradas do sucesso em finais da década de 80.

São autores de várias canções que se tornaram “hits” em Angola e noutros países lusófonos, entre 1988 e 2013, por altura da morte de Beto de Almeida.

Do repertório constam músicas como “Minha Viola”, “Vizinho Cara de Pau”, “Ngapa”, “Guilhermina”, “Kussukulo os Adobes”, “Yara”, “Chefe é Chefe”, “Coração tem Buraco”, “Sofrimento” e “Paciência-Vou Comer Então Aonde”.

Sucessos como “Professora”, “Amor Melaço”, “Vigarista”, “Morainha”, “Senta Mais um Pouco”, “Maria Mulata” e “Tio Zé”, este último projectou Moniz de Almeida em Angola e o levou à conquista do Top dos Mais Queridos (1991), marcaram a carreira da dupla.

A dupla liderou o mercado na década de 90 e estendeu-se até ao início do novo milénio, repartindo as audiências radiofónicas com outros grupos e músicos de sucesso, como N’Sex Love, Dom Kikas, Maya Cool, As Gingas, Nany, Euclides da Lomba, Fly e os SSP.