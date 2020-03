MPLA lança projecto “meu CAP meu partido” em Cacuaco

Um projecto denominado ” Meu CAP meu partido”, ” quem somos, onde estamos,quantos somos,como estamos e o que fazemos”, foi lançado neste sábado, no município de Cacuaco, província de Luanda, numa iniciativa do Comité Provincial de Luanda do MPLA.

O programa visa implementar uma dinâmica de trabalho a nivel das estruturas de base nos comités de acção nas comunas, distritos urbanos e municipios da província de Luanda.

Em declarações à imprensa, o primeiro secretário provincial do MPLA, Sérgio Luther Rescocova, disse que estas actividades de massa servem para reforçar o trabalho nas localidades onde não existem estruturas do partido funcionais.

Para si, este é um caminho que deve ser feito de modo organizado para se ter dados concretos da militância organizada de base, estruturas intermédias e preparar-se para os desafios do presente e do futuro, no dominio eleitoral.

Disse não ser possivel enfrentar os futuros desafios, se não estiverem organizados , por isso, o programa “ meu Cap meu partido”, é uma jornada política, inserida nos principais objectivos para o crescimento da base militante,assim como na sua permanente organização.

Na óptica do político, não basta crescer a base de militantes sem o controlo, a organização é a cima de tudo uma preparação adequada, dai o objectivo do lançamento do projecto, nos municipios de Luanda.

Sérgio Luther Rescocova disse igualmente que depois do acto político de massas que serviu para o lançamento do projecto, as jornadas prosseguem com actos internos nos Cap atraves de realizações de seminários metodológicos para transmitir os conteúdos necessários como elementos fundamentais do trabalho ideológico.

No seu entender daqui em diante, seguir-se-ão seminários preparatórios, revitalização de Caps infuncionais e a criação de novos onde não existam para que no futuro se tenha um partido mais fortalecido e organizado.