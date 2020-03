Nacionalista angolano morre em Lisboa

O médico e nacionalista angolano Edmundo Rocha morreu neste domingo, em Lisboa, vítima de doença.

O médico, que tinha mais de 85 anos de idade, nasceu em Porto Amboim, província do Cuanza Sul.

Fez a instrução primária na sua terra natal e iniciou os seus estudos secundários no ex-Liceu Nacional Salvador Correia, em Luanda, e também em Coimbra.

Com 21 anos de idade licenciou-se em Medicina e especializou-se em Pediatria e em Imuno-Alergologia. Mais tarde, na Argélia, doutorou-se em Pediatria.



Em Setembro de 1961, participou da instalação do MPLA em Leopoldville, hoje Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, e exerceu a actividade médica no Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados (CVAAR).

Em Lisboa, foi presidente da Casa de Angola e fez parte da direcção da revista cultural Afro-Letras.