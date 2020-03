NBA lança campanha global para ajudar na resposta ao coronavírus

A NBA lançou uma campanha social global nesta sexta-feira com o objetivo de educar, inspirar e ajudar a resposta da população à pandemia do novo coronavírus, que causou a suspensão da temporada de basquete.

O programa “NBA Together” incluirá entrevistas diárias no Instagram com jogadores e outras personalidades da NBA, programas educacionais, conteúdo online destinado a jovens que não podem brincar com seus amigos e um apelo para “um milhão de atos de bondade” por meio do voluntariado e a atividade comunitária.

A liga quer ajudar a arrecadar mais de US$ 50 milhões para apoiar as pessoas afetadas pelo coronavírus, incluindo os mais de US$ 30 milhões já prometidos por jogadores e equipes da NBA e da WNBA (liga feminina).

Uma série de vídeos de serviço público já foi feita por 18 jogadores de ambas as competições para compartilhar informações sobre maneiras de impedir a propagação do coronavírus. Os vídeos foram vistos mais de 37 milhões de vezes nas redes sociais da NBA.

A liga suspendeu indefinidamente sua temporada regular na semana passada, após o primeiro caso de um jogador infectado pelo vírus, o pivô francês Rudy Gobert.