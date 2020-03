Número de mortos ultrapassou os 9.000 em todo mundo

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus ultrapassou hoje 9.000 pessoas, segundo um balanço da agência France Presse compilado esta manhã a partir de fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, em dezembro do ano passado, 217.510 pessoas foram infetadas com Covid-19 em 157 países e 9.020 morreram.

Morreram mais 236 pessoas e foram registados 8.015 novos casos desde o fim da tarde de quarta-feira.

A China, onde surgiu o novo coronavírus, é o país mais afetado, com 3.245 mortos entre 69.601 pessoas infetadas; seguindo-se a Itália, com 2.978 mortos e 35.713 casos identificados; o Irão, com 1.284 mortos entre 17.361 casos e Espanha, com 598 mortos e 13.716 casos.

No Paquistão, Rússia, Costa Rica e México registaram-se hoje os primeiros mortos, enquanto a doença surgiu nas ilhas Maurícias, Barbados, Zâmbia, Bahamas, El Salvador e Nicarágua.

Embora com menos casos (90.293), o continente europeu registava hoje o maior número de mortes (4.134), enquanto na Ásia havia 94.558 casos e 3.416 mortes.

Os números avançados pela France Presse foram recolhidos junto de autoridades nacionais de saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Em Portugal, o número de mortos subiu hoje para três, com 785 casos confirmados, segundo a Direção-geral da Saúde.