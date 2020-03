ONU abre escritório de agência anticorrupção este ano em Angola

O coordenador residente da ONU em Angola, Paolo Balladelli, afirmou hoje que a agência das Nações Unidas que luta contra a corrupção vai abrir um escritório no país, atendendo a um pedido do Governo angolano.

A Agência das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime (UNODC, na sigla em inglês) é responsável pela implementação de medidas que refletem as convenções internacionais de controle de drogas, contra o crime organizado transnacional e a corrupção.

“[A UNODC] já está a trabalhar no país em diferentes domínios, nomeadamente para assegurar que existe transparência nas transações comerciais no âmbito da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]”, afirmou Paolo Baladelli, à margem da cerimónia de assinatura do acordo de cooperação entre as Nações Unidas e Angola para o triénio 2020-2022, em Luanda.

Segundo o mesmo responsável, a Organização das Nações Unidas recebeu há duas semanas, um pedido do Governo angolano a requerer “uma presença muito mais forte da UNODC” para reforçar a luta contra a corrupção.

A agência das Nações Unidas, que tem sede em Viena (Áustria), está agora a avaliar a solicitação angolana para abrir um escritório no país, onde irá trabalhar em conjunto com outros gabinetes especializados, o que deverá acontecer ainda este ano, de acordo com Baladelli.

No ano passado, no início de dezembro, a UNODC organizou um ‘workshop’ em Luanda no âmbito da implementação dos compromissos internacionais de Angola nas áreas do controle de drogas e crime organizado transnacional.

A luta anticorrupção tem sido uma bandeira do Presidente João Lourenço, desde que chegou ao cargo, em 26 de setembro de 2017, sucedendo a José Eduardo dos Santos, que se manteve no poder durante quase 40 anos.