Pérola faz concerto intimista no “Jazz In”

Habituada a actuar diante de multidões no país e na diáspora, a cantora angolana Pérola realiza, sexta-feira (6), um concerto intimista acústico, em Luanda.

A actuação enquadra-se no Projecto “Jazz In”, que há um ano leva ao palco várias vozes de renome no mercado angolano, versadas para a música jazz e não só.

Segundo o mentor do projecto, Adriano Guimarães, essa será a primeira vez que Pérola canta jazz acústico, num concerto em que se esperam “várias surpresas”.

“Teremos várias atracções e surpresas durante a actuação da cantora”, prometeu.

O Projecto Jazz In já congregou artistas renomados na música angolana, que várias vezes experimentaram o jazz, como Filipe Mukenga e Afrikanita.

Jandira Sassingui Neto, mais conhecida por Pérola, nasceu na província do Huambo, e começou a despontar na África do Sul, pelas mãos da produtora Bué de Beats, do músico Heavy C.

Tem três discos no mercado: “Os Meus Sentimentos (2004)”, “Cara & Coroa (2009)” e “Mais de mim (2014)”, além de várias músicas de sucesso em projectos colectivos.

Entre os seus clássicos figuram temas como “Break It”, “Presta Atenção”, “Sentada Familiar”, “Omboio”, “Ninguém Caminha Só”, “Doida” e “Amor”.

Já conquistou alguns títulos em Angola e em África, com destaque para o premio de Melhor Artista Feminina da África Austral dos Prémios Kora em 2005.