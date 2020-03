Petróleo recupera depois da queda da última semana

O preço do barril de petróleo Brent abriu hoje em terreno positivo, no mercado de futuros de Londres, ao negociar agora a 51,34 dólares, quando na sexta-feira fechou a sessão de negociação a 49,67 dólares.

Os contratos de futuro da commodity, que serve de referência às exportações angolanas, registaram o maior recuo da semana em mais de 14%, a medida que disseminação do coronavirus gera temores de a desaceleração da economia global possa impactar negativamnete na demanda por energia.

Segundo analistas, o coronavírus avançou ainda mais, com casos registados pela primeira vez em seis países de três continentes, afectando mercados e fazendo com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevasse seu alerta de risco para “muito alto”.

O vencimento mais activo do petróleo Brent, para entrega em Maio, fechou nesta sexta-feira em queda de 2,06 dólares, ou 4%, a 49,67 dólares por barril, menor nível desde Julho de 2017.

Enquanto isso, os futuros do Brent para entrega em Abril cederam 1,66 dólar, ou 3,2%, para 50,52 dólares o barril. Já o petróleo dos Estados Unidos recuou 2,33 dólares, ou 5%, a 44,76 dólares/barril. Os valores são os mais baixos de fechamento do Brent e do WTI desde Dezembro de 2018.

Durante a semana finda, o Brent, valor de referência internacional, perdeu quase 14%, maior declínio percentual semanal desde Janeiro de 2016, enquanto o petróleo nos EUA recuou mais de 16%, maior baixa desde Dezembro de 2008.

O pânico com o coronavírus também levou os mercados globais de acções e de metais preciosos e industriais ao vermelho, com as perdas somando cinco biliões de dólares.