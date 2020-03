PN detém suspeito de assalto à Capela Sagrado Coração

Um cidadão suspeito de ter assaltado domingo (8) à Capela do Sagrado Coração de Jesus, afecta à Igreja Católica do bairro da missão, no município de Negage, província do Uíge, foi detido quarta-feira pelas autoridades policiais.

Segundo o porta-voz da Polícia Nacional de Negage, Paulino Narciso, que prestou a informação à Angop, a acção resultou igualmente na recuperação de 28 mil kwanzas subtraídos na capela.

Os presumíveis autores, para além dos valores monetários, haviam roubado, equipamentos sonoros, água benta e diversos objectos sagrados.

Neste momento decorrem diligências para se recuperar os demais artigos, bem como proceder a detenção de outros cidadãos tidos como presumíveis autores.

A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro da Missão, na cidade de Negage, já foi alvo de dois assaltos do género.