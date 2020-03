PN redobra vigilância nas fronteiras do país

A Polícia Nacional reforçou o controlo nas principais fronteiras do país, visando prevenir a entrada de cidadãos infectados com o novo coronavírus (Covid-19), informou o secretário de Estado do Interior para o Asseguramento Técnico, Salvador Rodrigues.

O comissário-chefe, que falava quinta-feira na cerimónia de apresentação do novo delegado do Ministério do Interior e comandante da Polícia Nacional no Cuanza Norte, comissário António Neto, disse que em função do surto foram reforçados os meios e efectivos nestas localidades.

“Face a esta ameaça foram reforçados com meios e efectivos os postos de controlo das principais zonas fronteiriças do país, designadamente nas províncias do Zaire (Luvo), Cunene (Santa Clara), Cabinda (Massabi) entre outros pontos de entrada em todo o país”, explicou em Ndalatando.

Justificou que a medida visa o controlo dos cidadãos que entram no país ou estejam a sair, e a proveniência destes, facilitando desta forma a prevenção da doença, em virtude de casos positivos em países vizinhos como a República Democrática do Congo e a África do Sul.

O dirigente manifestou-se preocupado com a utilização de vias secretas para a entrada em Angola de estrangeiros, com a conivência de nacionais, situação que para si “se reveste de tamanha irresponsabilidade face a actual conjuntura mundial de ameaça da propagação do Covid-19”.

Salvador Rodrigues referiu que a intenção é tornar estes locais invioláveis e manter Angola imune desta doença, pelo que apela a população a colaborar no asseguramento das fronteiras, denunciando os cidadãos que por mecanismos impróprios escalam ou ajudem a atingir o país.

O comissário António da Conceição Arsénio do Rosário Neto substituiu, no cargo de delegado do Interior e comandante da Polícia Nacional no Cuanza Norte, o também comissário Simão Inglês, que desde 2015 dirigiu os destinos de ambas as instituições na circunscrição.

Na ocasião, foi igualmente apresentado o subcomissário João Cariqui, como novo segundo comandante provincial da corporação em substituição da superintendente-chefe Amélia Gonçalves Nanjolo, na presença de distintas entidades locais.

Na ocasião, foi igualmente apresentado o subcomissário João Cariqui, como novo segundo comandante provincial da corporação em substituição da superintendente-chefe Amélia Gonçalves Nanjolo, na presença de distintas entidades locais.