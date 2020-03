Polícia Nacional com dificuldades de patrulhamento

O comandante-geral da Policia Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida, disse hoje, quarta-feira, haver dificuldades de patrulhamento no país por insuficiência de infra-estruturas, meios rolantes.

Essa situação, segundo disse, se tem reflectido em alguns casos negativamente no combate ao crime, apesar de a Polícia cumprir as tarefas de apoiar e garantir a protecção dos cidadãos e das instituições públicas e privadas.

Falando na formatura geral dos órgãos do Interior que visou apresentar, aos efectivos, o novo delegado provincial do Interior e comandante da Polícia Nacional em Malanje, comissário Timóteo Francisco de Abreu Hilário, o comissário-geral Paulo de Almeida destacou a necessidade de conjugação de esforços para o alcance dos intentos da polícia.

Essa medida, referiu, passa por todos os efectivos prestarem o máximo de apoio e cumprirem com os programas da corporação na província, para garantir a ordem e a tranquilidade dos cidadãos.

Entretanto, alertou os efectivos a não se surpreenderem com as possíveis mudanças e adopção de novos métodos de actuação a serem implementados para se atingir as metas preconizadas.

Reiterou que o combate a criminalidade e outros males que afectam o desenvolvimento social e económico do país deve ter o envolvimento de todos os órgãos operativo do Ministério do Interior e da Delegação de Malanje em particular.

Timóteo Francisco de Abreu Hilário, que exercia o cargo de Comandante da Briga Especial de Trânsito (BET) de Luanda, substitui António José Bernardo, que passa a director Nacional de Informações Policiais.