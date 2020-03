Ponte Amarela encerrada devido ao mau estado-administrador

O administrador do município de Viana, Fernando Manuel disse hoje (segunda-feira) que a Ponte Amarela, pedonal que liga o bairro Capalanca à vila de Viana, foi encerrada devido ao seu mau estado técnico, situação que colocava em perigo a vida dos municipes.

O responsável, que falava à imprensa durante o encerramento da ponte, testemunhado pelo governador de Luanda, Sérgio Rescova, disse que a administração vai negociar com o empreiteiro para que crie vários turnos, acelerando deste modo o fim da obra para antes dos três meses previstos.

O Presidente do Conselho de Administração da Pipangola, responsável pela obra, Jorge Luamba, referiu que durante os 10 anos de existência, a ponte foi-se danificando, degastada por acção humana e temporal.

Precisou ainda que a ponte vai receber novo betão, placas, substituição de porcas, parafusos, reposição de malha sol, bem como o reforço das estruturas danificadas também pelo comércio ilegal exercida naquele espaço.

A administração de Viana, em nota distribuída na última sexta-feira, realça que enquanto durar a obra, os cidadãos deverão usar a pedonal instalada na Rua Brasileira para a travessia.

O encerramento a partir de hoje da Ponte Amarela, para obras de manutenção por um período de três meses, está a criar transtornos ao utilizadores e aos veículos que circulam na EN 230.

Em declarações à Angop, a munícipe de Viana Tatiana Marlene, disse que o encerramento da pedonal vai dificultar a travessia, já que os locais alternativos encontram-se distantes das paragens de táxi e de autocarro.

O taxista Filipe disse que o tempo de reabilitação deve ser revisto para reduzir o engarrafamento na Estrada Nacional 230 provocado pela travessia da população.

Depois de passar pela Ponte Amarela, o governador de Luanda, Sérgio Rescova deslocou-se ao distrito do Zango onde verificou as obras nas escolas do ensino primário 5052 e 5077 e a 5051 no bairro do Tande.