População tranquilizada sobre caso positivo da RDC

A população da Lunda Norte foi acalmada a não entrar em pânico, depois do anúncio da confirmação de um caso de Coronavírus na República Democrática do Congo (RDC), país com o qual esta província partilha uma vasta fronteira terrestre e fluvial.

Reagindo à inquietação dos cidadãos desta localidade do norte de Angola, o director do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Norte, Gime Nhunga, sublinhou que “o facto de a RDC ter anunciado um caso confirmado, não coloca em risco a população local”.



Face ao facto e como medida de prevenção, informou o responsável, foram reforçar as medidas de prevenção, foram criadas e destacadas equipas ao longo das fronteiras de Chissanda e Tchicolondo.



Na ocasião, Gime Nhunga desmentiu informações postas a circular nas redes sociais, segundo as quais o caso confirmado na RDC foi detectado ao longo da fronteira de Chissanda.



Para além das equipas destacadas nas fronteiras terrestres e no Aeroporto de Kamaquenzo, o Gabinete da Saúde na Lunda Norte tem estado a promover palestras de sensibilização e aconselhamento, instruindo a população sobre as medidas de prevenção.