Possivelmente dois novos casos detectados em Luanda nas últimas 24 horas

Um vídeo posto a circular nas redes sociais, dá conta de dois novos, possíveis, casos de contaminação com coronavírus no condomínio Austin, no município de Belas, Luanda.

No vídeo vê-se um agente da Polícia Nacional dizendo que “ninguém entra ou sai” do condomínio porque foram detectados dois novos casos de contaminação com o coronavírus.

Esta informação contraria os dados avançados hoje em conferência de imprensa pela directora nacional de Saúde Pública, Helga Freitas, segundo a qual, o número de casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) em Angola continua inalterado.

A responsável, que falava à imprensa, para actualização de dados do Covid-19, assegurou que os dois cidadãos angolanos do sexo masculino, com idades entre os 36 e 38 anos, que regressaram ao país nos dias 17 e 18, são os dois únicos casos conhecidos em Angola

Se estes dois casos vierem a se confirmar, sobem para 4 o número casos confirmados de contaminação com o coronavírus em Angola, nas últimas 24 horas.