Preço do barril de Brent cai mais de 6% para cerca de 47 dólares

O petróleo Brent estava hoje a cair quase 6%, a cotar-se em torno dos 47 dólares no mercado de futuros de Londres devido à contração da procura face à propagação do novo coronavírus.

O preço do barril de petróleo do mar do Norte para entrega en maio desceu para 47,1 dólares cerca das 10:38 de Lisboa no ICE, menos 5,78% do que no encerramento de quinta-feira, quando terminou a 49,99 dólares (menos 2,23% que na quarta-feira).

A cotação do Brent mantém-se em baixa apesar da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pretender aprovar com os aliados liderados pela Rússia um corte da produção adicional de 1,5 milhões de barris por dia.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha e Reino Unido.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.