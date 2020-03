Primeira fase da barragem de Caculo Cabaça vai a “passos largos”

As obras de construção dos túneis para o desvio do rio, na construção da barragem de Caculo Cabaça, província do Cuanza Norte, está com o nível de execução física de 90 por cento.

Segundo o director do projecto de aproveitamento de Caculo Cabaça, Augusto Chico, que falava à imprensa, após uma visita dos participantes do 10º Conselho Consultivo do Ministério de Energia e Águas, que arranca quinta-feira, no global o projecto está com uma execução física de 3,47 por cento.

Informou que a obra de escavação do túnel de acesso à central um está com uma execução física de 55%.

Lancada a 4 de Agosto de 2017, Caculo Cabaça, depois de concluída, vai produzir dois mil e 172 megawatts, 102 megawatts a mais em relação a Laúca, que se encontra a montante.

Fruto das revisões que o projecto sofreu, as obras de aproveitamento estão avaliadas em 3,79 mil milhões de dólares, enquanto o sistema associado ao transporte de toda energia a ser produzida está estimado em 1,4 mil milhões de dólares, a serem financiados pela linha de crédito da China e fundo alemão.

Neste momento laboram no projecto 825 trabalhadores, 70 por cento dos quais angolanos.

De acordo com o cronograma de execução do projecto, a Primeira máquina começa a exploração comercial em 2024.

Caculo Cabaça terá cinco turbinas, das quais quatro na central principal, com capacidade nominal de 530 cada, e uma na central ecológica, com capacidade de 52 megawatts.

Caculo Cabaça faz parte de um total de sete barragens a serem erguidas na parte média do rio Kwanza, de acordo com um estudo feito ainda no período colonial.

Já estão edificados no médio Kwanza três barragens, nomeadamente Cambambe (1957), Capanda (2005) e Laúca (2017), faltando Caculo Cabaca, já em execução, Zenzo, I e II, Luime e Túmulo do Caçador.

Hoje o país dispõe de uma capacidade instalada de 5 mil e 300 megawatts, resultado dos investimentos feitos nos últimos 11 anos em novas centrais Hídricas e no ciclo combinado do Soyo, na província do Zaire.