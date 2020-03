Quarenta cidadãos concluem quarentena em Benguela

Quarenta e um cidadãos, dos 109 que se encontravam em quarentena a nível local, terminaram já o período de isolamento, informou hoje, terça-feira, o director provincial da Saúde de Benguela, António Cabinda.

Segundo o responsável, que falava à imprensa após uma reunião da Comissão Multissectorial Provincial de combate à pandemia, dos 41 cidadãos, entre angolanos e portugueses, 26 cumpriram quarentena institucional e o restante domiciliar.

Na mesma senda, disse que 68 cidadãos continuam a cumprir a quarentena domiciliar assintomática, ou seja, sem sintomas da doença.

Manuel Cabinda salientou existir ainda um grupo de cidadãos provenientes de Portugal (cujos voos transportaram pessoas infectadas) que estão a ser testados, sendo que, destes, quatro resultados são negativos e aguarda-se pelos restantes três.

O director reafirmou que, até ao momento, os cidadãos que cumprem a quarentena domiciliar não apresentam qualquer anomalia de quadro clínico e as equipas médicas de fiscalização continuam a efectuar visitas diárias.

Fez saber, por outro lado, que existe apenas um cidadão angolano internado no hospital de referência localizado no município da Catumbela, cujo resultado da amostra é aguardado nas próximas horas.

Manuel Cabinda anunciou que a comissão vai, nas próximas semanas, recepcionar alguns ventiladores para as unidades sanitárias de tratamento, enquanto se criam gualmente condições para quarentena a nível dos municípios da província.

Quanto às constantes restrições no fornecimento de água e energia, o responsável garantiu que a situação nas unidades sanitárias está ultrapassada.

Manuel Cabinda apelou, na ocasião, à população serenidade e que cumpra com rigor as medidas de prevenção para o sucesso deste desafio, que impõe um período obrigatório de quarentena (14 dias) para os cidadãos provenientes de países com casos de Covid-19 ou com os quais tiveram contacto.