Registados 98 casos de conjuntivite hemorrágica

Noventa e oito casos de conjuntivite hemorrágica foram diagnosticados na província do Cuanza Norte desde o passado dia 20 de Fevereiro do ano em curso, sendo o município sede da província (Cazengo), o mais afectado com 69 casos.

Os dados foram actualizados hoje (quarta-feira), em Ndalatando, pelo responsável do departamento provincial de Saúde Pública, Cruz Domingos Manuel, referindo que foram notificados 49 casos no estabelecimento prisional do Cuanza Norte, 20 casos em unidades sanitárias do Cazengo e igual número no município de Cambambe.

Os municípios da Banga, com cinco casos e, Lucala, com quatro, são outras das circunscrições da província também afectadas pelo surto, que tem como epicentro o município de Cambambe, onde foram atendidos os primeiros pacientes com sintomas da doença.

O responsável alertou que a conjuntivite hemorrágica ou viral pode ser confundida com a conjuntivite alérgica e bacteriana, por se manifestar com sintomas semelhantes.

Adiantou que a conjuntivite hemorrágica pelo facto de ser viral, não possui um tratamento específico e a mesma pode durar entre 15 a 20 dias causando inchaço, secreções esbranquiçadas e dor nas vistas, bem como olhos avermelhados.

Frisou que a doença é transmitida de pessoa a pessoa, pelo meio ambiente e uso dos objectos da pessoa infectada, tendo aconselhado os cidadãos a usarem o método preventivo através da lavagem constante das mãos com água e sabão, limpar sempre o rosto com toalha de papel e trocar sempre as fronhas das almofadas, devendo os afectados recorrerem a uma unidade sanitária.

Noventa médicos, dos quais dois oftalmologistas, e 847 técnicos de enfermagem asseguram, actualmente, o sector da Saúde no Cuanza Norte, que conta com uma rede sanitária constituída por 111 unidades entre hospitais, centros e postos de saúde.

A província possui uma população estimada em 443 mil 386 habitantes distribuídos em 10 municípios.