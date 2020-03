Registados mais de 100 casos de conjuntivite no Moxico

Cento e cinquenta e um casos de conjuntivite hemorrágica foram registados de Fevereiro até a data presente no Hospital Geral do Moxico (HGM), disse hoje, segunda – feira, no Luena, a directora clínica em exercício, Évora Catia Narciso.

A responsável explicou que os pacientes foram submentidos ao tratamento ambulatório nas consultas externas.

O bairro popular, arredores da cidade do Luena, lidera a lista com 54 pacientes, seguido do bairro social da juventude, 33, e Capango com 12 casos.

A médica afirmou que a situação está controlada, atendendo que o pessoal em serviço (médicos e enfermeiros), após a consulta e observação de um paciente, aplicam o cloro para evitar o contágio.

Aconselhou a população a manter a higiene sobretudo, a lavagem das mãos com água e sabão, bem como evitar coçar os olhos.