Saúde cria sete postos para testagem

Sete postos para a testagem e tratamento contra o Covid-19 serão criados este mês, nos municípios fronteiriços do Luau e Alto-Zambeze, pelo Gabinete Provincial da Saúde do Moxico, com vista a evitar a propagação da pandemia.

A informação foi prestada hoje, segunda-feira, à imprensa pelo director provincial do referido gabinete, Sebastião Ramalho.

O responsável adiantou que recentemente foi criado um posto na fronteira entre o município do Luau (Moxico – Angola) e o Dilolo, na República Democrática do Congo(RDC).

Indicou que o referido posto está assegurado por 40 técnicos de saúde e coadjuvado por efectivos das Forças Armadas Angolanas (FAA) e da Polícia Nacional (PN).

Assegurou que os técnicos de saúde e dos outros órgãos envolvidos na actividade estão equipados com fatos, luvas, máscaras, termómetros, álcool-gel, tocas, entre outros meios de protecção.

Referiu que o facto de a RDC possuir três casos confirmados de Covid -19 faz que as autoridades angolanas prestem atenção especial à fronteira com este país vizinho.

Quanto ao município-sede (Moxico), disse que se prevê a criação, igualmente, de postos de testagem no aeroporto da cidade do Luena “Comandante Dangereux”, nas estações dos Caminhos-de-Ferro de Benguela (CFB) e dos transportes rodoviários.

A intensificação das acções de sensibilização, a nível dos restantes oito municípios que compõem a província do Moxico, consta também do plano do Gabinete Provincial da Saúde.

Em África, o Covid-19 já foi registado em países como África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Camarões, Egipto, Marrocos, Nigéria, RDC, Senegal, Tunísia, Togo e Namíbia.