SIC prende candidata ao concurso público da saúde por fraude

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) da província da Lunda Sul deteve hoje, sábado, em Saurimo, uma candidata ao concurso público de ingresso ao sector da Saúde realizado, sexta-feira (28), por ter preenchido previamente dois iniciados de exames das provas da série A.

De acordo uma nota do SIC, enviada à Angop, face ao sucedido, os inspectores da comissão multissectorial do concurso verificaram que a acusada já tinha respondido os dois questionários, apesar dos iniciados da prova estarem personalizadas com códigos de barra, número de ficha e do Bilhete de Identidade de cada concorrente.



Como medidas, foram anulados os dois exames, procedeu-se a apreensão das provas materiais e a detenção da cidadã em causa, para seguirem os trâmites processuais.

A província da Lunda Sul conta com 296 vagas no concurso público do sector da Saúde.