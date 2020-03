Sic recupera meios furtados do posto de emissão do BI

Os Serviços de Investigação Criminal (SIC) no Cuanza Norte, procederam hoje, sábado, a apresentação de três cidadãos flagrados em posse de quatro computadores e três máquinas fotográficas furtados no posto móvel de emissão do Bilhete de Identidade (BI), no passado dia 22 de Fevereiro.

Em declarações à imprensa, o director provincial do SIC, Manuel Constantino, disse constar entre os detidos, um funcionário da empresa prestadora de serviços técnicos ao sector de Identificação Civil, que, possuindo as chaves, dirigiu-se ao local e subtraiu os meios informáticos com ajuda de um outro cidadão.

Referiu que após receber a denúncia, o SIC accionou os mecanismos de investigação e com ajuda de alguns cidadãos foi possível deter os supostos autores do assalto.

Manuel Frederico enalteceu o apoio dos cidadãos que se mostram empenhados em apoiar a corporação na denúncia dos crimes e seus autores.

O posto móvel de emissão do BI que foi alvo de assalto tem servido de suporte para atendimento dos utentes, no quadro do programa “Quarta Candengue”, sobretudo crianças a partir dos seis anos de idade.