Tchad paga dívida a Angola com 75 mil cabeças de gado

A República do Chad vai dar a Angola 75 mil cabeças de gado bovino, num período de oito anos, para saldar uma dívida 100 milhões de dólares, anunciou hoje o ministro da Agricultura e Florestas, António Assis.

O pagamento resulta de uma dívida que a República do Tchad contraiu com o país, avaliada em 100 milhões de dólares e que foi convertida em fornecimento de animais daquele país africano.

Numa primeira fase chegarão a Angola 1.500 bovinos. E segundo o ministro, o primeiro carregamento chega a Angola, provavelmente na quarta-feira (11 de Março), mas de forma faseada.

António de Assis deu esta informação numa visita que realizou hoje à Quiminha, em Luanda, para se inteirar da situação do gado que está em quarentena ( processo de análise e acompanhamento do gado por veterinários).

O governante explicou que após o período de quarentena, uma parte do gado vai para os empresários privados, no âmbito do programa de fomento da gaducultura no país. Sendo que a outra parte distribuída às famílias.

Quanto ao gado que virá do Tchad, disse que é de reprodução para formar as matrizes do país. “ Só a partir da quarta geração do mesmo gado é que se poderá abater”, detalhou.

Referiu que não existem ainda grandes fazendeiros no país, por isso o programa visa estimular e mudar tal paradigma. As regiões a beneficiar do gado após o período de quarentena são Camabatela (província do Cuanza Norte), Luanda Norte, Uije e Malanje.

Quanto às outras províncias, disse, durante o exercício do programa, serão de igual modo beneficiaadas, tendo em conta que a região de Camabatela não detém infra- estruturas suficientes para acudir 75 mil cabeças de gado.

Acrescentou que o programa da bovinocultura que o Ministério da Agricultura e Florestas não se limita apenas à região de Camabatela, nem tão pouco no gado proveniente da República do Tchad, inclui também a parte da suinocultura, cabricultura, entre outros, que poderão levar tempo a se consolidar, mas que com os trabalhos que têm sido levado a cabo, beneficiarão o país.

A título de exemplo, disse, as províncias da Huíla, Huambo e Bié, serão beneficiadas com o programa de aquisição de 1500 cabeças de gado para reprodução.

Por sua vez o director geral do Instituto de Serviço de Veterinária de Angola, Ditutala Simão, ressaltou que o país não está a importar gado, faz parte do reembolso de uma dívida em dinheiro que Tchad devia ao Estado angolano que está a ser liquidada por via de aquisição de gado.

O TChad tem um grande potencial na área da pecuária, pois 53% do PIB do país é proveniente da pecuária e facilitou a aquisição de Angola.